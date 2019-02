¡Nueva edición del clásico Newell’s contra Rosario Central!

El estadio Marcelo Bielsa se roba todas las miradas y no es para menos. Allí, chocarán dos equipos, que si bien no atraviesan por su mejor momento, siempre protagonizan excelentes duelos. (El link para Ver Gratis Newells Old Boys VS Rosario Central EN VIVO lo encuentra más abajo)

Actualmente, los leprosos ocupan el puesto 15 en la tabla de posiciones con 20 puntos. De igual manera, los canallas están en la ubicación 17, donde acumulan 19 unidades. Es así como, queda en evidencia que ambos conjuntos están bastante lejos del líder, Racing.

Sin embargo, la polémica la encendió el director técnico, Edgardo Bauza. Y es que, en medio de una rueda de prensa, criticó fuertemente la elección de Diego Abal como árbitro del encuentro.

“Pensé que iban a designar un árbitro de mayor jerarquía. Ojalá tenga un buen partido y pase desapercibido. Nos extraña que lo hayan designado a él”

Eso sí, también surgió un tema extradeportivo que se robó los aplausos. La intención es contar con un gran anillo de seguridad para evitar incidentes o problemas entre los aficionados. Y es que, los dirigentes de ambos clubes sueñan con que se jueguen más clásicos.

Ver Gratis Newells Old Boys VS Rosario Central EN VIVO

Día: 10 de febrero

Hora: 3:10pm // 17:10 hrs

Canal: TyC Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

