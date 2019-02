Argentina, a continuar su racha ganadora, ahora frente a Uruguay

Una nueva edición del clásico del Río de La Plata dice presente. En esta ocasión, con realidades similares, gauchos y charrúas saltarán a la cancha para hacerse con los tres puntos. Y es que, a esta altura del torneo, no ceder terreno es crucial de cara a las aspiraciones. (Encuentre abajo el link para Ver Gratis Argentina VS Uruguay Sub 20 EN VIVO ONLINE)

La albiceleste llega envalentonada tras imponerse 1-0 sobre Colombia y golear de manera contundente 3-0 a la favorita, Venezuela. Dichos resultados la ubican segunda con seis puntos. Por eso, conseguir la victoria los pondría con un pie en la cita orbital.

De igual manera, Uruguay es líder e invicta. Razón por la cual, harán hasta lo imposible por continuar en la cima de la tabla de posiciones y convertirse en la primera selección sudamericana clasificada al Mundial que se disputará en Polonia.

Ver Gratis Argentina VS Uruguay Sub 20 EN VIVO ONLINE

Día: 7 de febrero

Hora: 3:30 pm

Canal: Caracol HD2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para ver la señal online)

