Uruguay choca contra una Brasil en riesgo y necesitada de victorias

Interesante compromiso se presentará en el estadio El Teniente de la ciudad de Rancagua. Allí, dos de las escuadras más históricas del continente medirán fuerzas. Eso sí, las realidades de cada una de las selecciones son totalmente diferentes. Basta con analizar la tabla de posiciones, donde los charrúas son segundos, mientras que la canarinha se ubica última. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Brasil VS Uruguay Sub 20 EN VIVO ONLINE)

Es así como, en esta tercera jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub-20, los brasileños necesitan puntuar para mantenerse vivos en la pelea por el título. Y es que, el empate frente a Colombia en la primera fecha y la derrota cosechada contra Venezuela por 2-0, complican el panorama.

La otra cara de la moneda la viven los uruguayos. Los vigentes campeones del torneo vencieron 1-0 a Ecuador, gracias a un gol de Facundo Batista. Dicho tanto bastó para sentenciar un partido lento en el que la Tri no se sintió cómoda. Además, dieron el batacazo al derrotar a la considerada mejor selección del torneo.

De esta manera, los charrúas revirtieron el empate 1-1 cosechado en la primera ronda de la fase final contra Venezuela. Cabe resaltar que la vinotinto es la actual líder de la competición. De igual manera, se perfila como una de las favoritas para llevarse el título.

Brasil, en cambio, no ha sabido encontrar su lugar en esta fase final, como tampoco lo ha hecho Rodrygo, su gran estrella y próximo jugador del Real Madrid. En el último partido, no solo no logró marcar, sino que además fue expulsado.

Un resultado que se suma al empate 0-0 contra Colombia y que deja dudas de la capacidad de la canarinha para sobreponerse y alzarse con uno de los cuatro cupos para el Mundial de Polonia que están en juego.

Ver Gratis Brasil VS Uruguay Sub 20 EN VIVO ONLINE

Día: 4 de febrero

Hora: 3:30 pm

Canal: Caracol HD2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para ver la señal online)