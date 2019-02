El Super Bowl, el evento que se roba las miradas y encienden los flashes en el mundo

Un día en el que se pagan 5 millones de dólares por 30 segundos de televisión, 1.300 millones de alitas de pollo se untan en salsa barbacoa y toneladas de aguacates llegan al país, así es la final del fútbol americano en EEUU. No en vano es considerado como el evento de los eventos para los estadounidenses. De hecho, es visto como un emblema para la cultura pop y el deporte. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis New England Patriots VS Los Ángeles Rams Super Bowl LIII)

Este domingo, más de 100 millones de televisores conectan en EE.UU. con la gran final de la liga de fútbol americano. Este partido desborda el ámbito deportivo y se convierte en un gran evento que paraliza al país. Allí, se celebra lo más reconocible -y manido- de la cultura de masas estadounidense.

Atlanta es la ciudad anfitriona de este año. Las estadísticas estiman que unas 150.000 personas han llegado a la capital del estado de Georgia con motivo del Super Bowl. Eso sí, entre sus visitantes más destacados, además de los jugadores de fútbol americano, sobresale la banda Maroon 5.

El grupo liderado por Adam Levine es el encargado de amenizar con su actuación el descanso del partido. Este show, sin lugar a dudas, es otro de los grandes momentos de la cita. Recordemos que años atrás fueron protagonizados por Madonna, Beyoncé, Lady Gaga y Coldplay.

Este acto musical es el gran reclamo de muchos para sentarse frente al televisor. La pausa, que para los espectadores es de todo menos un descanso, tiene tal importancia que las marcas están dispuestas a pagar millones de euros por un puñado de segundos que intenten captar la atención de los televidentes.

Este año, además, han marcado récord, pues la cadena anfitriona, la CBS, cobrará 5,3 millones de dólares por 30 segundos de anuncio publicitario. Un segundo sale a unos 175.000 dólares en este mercado.

Ver Gratis New England Patriots VS Los Ángeles Rams Super Bowl LIII

Día: 3 de febrero

Hora: 6:30 pm

Canal 1: ESPN (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal 2: FOX Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido online)