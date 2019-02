¡A por la gloria eterna! Eléider Álvarez sueña con revalidar el título contra Sergey Kovalev

Llegó el momento de la verdad. Después de un 2018 magnífico, es la hora de la revancha. Eléider Álvarez gritó campeón y además fue elegido como el mejor deportista del año pasado. Razón por la cual, espera mantener el nivel y repetir dicha hazaña, dejando en alto el nombre del país. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis pelea Eléider Álvarez VS Sergey Kovalev EN VIVO ONLINE)

Los asistentes al Ford Center at the Star en Frisco, Texas será testigos de una verdadera batalla. Allí, el campeón mundial semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) defenderá el título contra el ruso, Sergey Kovalev. Por eso, teniendo en cuenta que son los mismos protagonistas, el nacido en Apartadó espera que se presente el resultado de aquel entonces.

Como es costumbre, en la previa se palpita fuertemente la pelea. Basta con traer a colación las palabras de Kovalev, quien afirmó que la victoria de Eléider fue un accidente. Eso sí, como era lógico, el colombiano no dudó un segundo en responder. Allí, dejó clara su postura y expresó lo que sentía.

“Molesta que diga eso, pero son excusas. Vamos a hacerle caso omiso a eso. Él es un parlanchín pero finalmente solo nos vamos a subir al ring él y yo, esperando que la víctima sea la misma”

Lo único cierto es que el ruso no se guardará absolutamente nada. Y es que, no tiene nada que perder y sí mucho que ganar. Sin embargo, al frente tendrá a un obstáculo de 34 años y 1,83 metros de estatura. No en vano, lo apodan ‘Tormenta’.

Ver Gratis pelea Eléider Álvarez VS Sergey Kovalev EN VIVO ONLINE

Día: 2 de febrero

Hora: 10:00pm

Canal: ESPN+ (Haga clic acá para ver la señal online)

Canal Online: Box Nation (Haga clic acá para ver la señal online)