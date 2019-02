¡Pésimas noticias para Yerry Mina! El técnico lo confirmó y se prenden las alarmas

El arribo del central cafetero a territorio inglés generó una gran expectativa y no era para menos. Después del fallido paso por Barcelona, donde no tuvo las oportunidades esperadas, tomó la decisión de probar suerte en Everton. Allí, inició por lo alto. De hecho, se robó las miradas en más de una ocasión por el excelente nivel que expuso en cancha.

Sin embargo, todo cambió. A pesar de marcar un gol, el rendimiento del central bajó considerablemente. Sumado a ello regresaron las lesiones. Su debut con los blues justamente se aplazó por molestias físicas que lo marginaron de las canchas. Y ahora, el panorama no es diferente. Al menos así lo confirmó el director técnico, Marco Silva.

Recordemos que el nacido en Guachené, Cauca sintió un golpe en su pie izquierdo en el duelo por FA Cup contra el Millwall. Lo alarmante de la situación es que se desconoce la gravedad. De igual manera, aún no se define su tiempo de recuperación. Eso sí, lo único claro es que no fue convocado para el compromiso ante Wolverhampton.

Ahora, se deberá aguardar por el anhelado regreso de Yerry Mina. Y es que, sin lugar a dudas, el colombiano necesita sumar minutos de cara a lo que se viene.

🤕 | The manager has confirmed Phil Jagielka and Yerry Mina will miss tomorrow's game against @Wolves.

Leighton Baines and Idrissa Gueye will have late checks. Full press conference available on demand shortly. #EFC pic.twitter.com/ehfExgquuk

— Everton (@Everton) February 1, 2019