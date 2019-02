Brasil y Venezuela no quieren ceder más terreno en el Sudamericano Sub-20

Inició la fase final del torneo. Allí, todos y cada uno de los combinados pelearán por hacerse con un cupo rumbo al Mundial Sub-20. Para ello, será necesario ocupar alguna de las cuatro primeras plazas. Eso sí, la tarea no será nada fácil. Y es que, el nivel expuesto por las seis escuadras es bastante alto. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Brasil VS Venezuela Sub 20 EN VIVO ONLINE)

En esta ocasión, la Canarinha tendrá una responsabilidad mayor y no es para menos. En lo que va del campeonato ha dejado más dudas que certezas. Razón por la cual, teniendo en cuenta el rival, es la oportunidad perfecta de demostrar que están para grandes cosas.

Hasta el momento, las figuras de la Verdeamarelha son Marcos Antônio, Rodrygo y Phelipe Alves. Justamente este último es el causante de que su equipo no haya recibido tantas goles. El guardameta es figura partido a partido, robándose los aplausos por parte de los aficionados.

Por otro lado, la Vinotinto es una de los favoritas a alzarse con el título. En el Grupo A finalizaron líderes con nueve puntos, tomándole una importante ventaja a sus rivales. No obstante, en esta parte final y definitiva, no lograron iniciar con pie derecho. Los dirigidos por Rafael Dudamel igualaron 1-1 frente a Uruguay.

Lo cierto es que, en esta segunda jornada, darán lo mejor de sí para adjudicarse el triunfo. De no hacerlo, la clasificación se complicará. Por eso, en el estadio El Teniente de la ciudad de Rancagua, ganar se convertirá en una verdadera obligación.

Ver Gratis Brasil VS Venezuela Sub 20 EN VIVO ONLINE

Día: 1 de febrero

Hora: 8:10 pm

Canal: Caracol Televisión HD2 (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para ver la señal online)