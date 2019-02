Nairo rompió el silencio y dejó claro qué le genera el tan esquivo, Tour de Francia

El ciclista colombiano de Movistar declaró lo que piensa sobre el Tour de Francia. Allí, aclaró que “más que obsesión, es realmente un sueño”. Razón por la cual, espera cumplirlo pronto.

Nairo Quintana tiene en su palmarés un Giro de Italia (2014) y una Vuelta a España (2016). Sin embargo, ansía ampliarlo con un Tour de Francia, ronda que se le resiste. Allí, acumula dos segundos puestos (2013 y 2015) y un tercero (2016).

“Más que obsesión, el Tour de Francia es realmente un sueño. Algún año lo tuve cerca, pero últimamente he tenido bastantes complicaciones por diferentes motivos. Sé que tengo que seguir intentándolo porque es posible que se de, aunque los rivales han crecido y están fuertes. Sé que hay cosas que no puedes cambiar y que están en manos de otros. Presión lógicamente hay, pero de diferentes maneras. Hace un par de años parecía que era Nairo contra el Sky y ahora hay otros rivales que tienen que atacar y gastar las balas porque con los sistemas de entrenamiento y los datos que llevamos han hecho que muchos estemos en un nivel parecido”

Con casi 29 años, Nairo aspira a que este 2019 sea una de sus mejores temporadas profesionales con el Tour de Francia y la Vuelta a España.

“Si algo me caracteriza es que cuando tengo un compromiso y tengo algo por hacer por lo menos intento cumplirlo. Lo que le deja a uno tranquilo es que se ha trabajado y se ha hecho lo mejor dentro de lo que está al alcance de uno. Hay factores que uno no puede controlar y de alguna forma te hacen estar donde estas”

Por último, el colombiano habló sobre su compañero Mikel Landa, que se rompió la clavícula. Y es que sufrió una dura caída en la Challengue de Mallorca.

“Es bastante lamentable porque Landa es un chico que ha querido hacer las cosas bien y ha tenido mala fortuna. La relación con él es normal, buena. No nos vamos a poner a discutir porque somos compañeros de equipo. En el pasado no tuvimos relación y no tenemos porque tenerla ahora”

