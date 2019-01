¡Celébralo Tolima! Batacazo en el ‘Metro’ en la ida de la Superliga

Partidazo en el Metropolitano. La intensidad expuesta en el terreno de juego demostró que ambos equipos tienen memoria y mantienen el buen nivel del año pasado. Tiburones y pijaos dejaron claro que en el 2019 no le harán la vida fácil a sus rivales y pelearán por cuanto título puedan aspirar. (Encuentre más abajo el Video de los goles de Junior VS Tolima Superliga Águila)

El inicio del encuentro fue de total dominio para los ahora dirigidos por Luis Fernando Suárez. De la mano de la sociedad Víctor Cantillo, Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz y Luis Carlos Ruíz se aproximaron al área contraria. Fue así como, tras una majestuosa jugada colectiva, ‘el guajaro’ abrió el marcador, prendiendo la fiesta en Barranquilla.

Con dicha anotación y por lo realizado a lo largo de los 90 minutos, quedó en evidencia que la decisión de mantener a Luis Díaz en la plantilla rojiblanca fue acertada. Y es que, sin lugar a dudas, su desequilibrio y velocidad marcan la diferencia. Además, confirmó que tiene la capacidad y calidad para portar la ‘10’ sin ningún problema.

Lo cierto es que, después del tanto conseguido, se esperaba que el Junior aumentara la diferencia. Sin embargo, Alberto Gamero hizo de las suyas. El estratega apeló al 4-5-1 y le dio resultado. A los 14 de la primera parte, Marco Pérez igualó el encuentro con un potente remate de cabeza.

Con el partido en tablas, los locales no reaccionaron. Además, el Deportes Tolima equilibró la balanza y por momentos sacó ventaja, aprovechando la agilidad de sus extremos y contragolpeando de la mano de su artillero, quien no se conformaría con un solo gol e iría por más.

Marco Pérez volvió a decir presente. El delantero recibió el balón en el borde del área, aguantó la marca de un defensa y de manera repentina se giró, desenfundando un fuerte disparo con pierna derecha, el cual sorprendió a todos, incluso al guardameta Sebastián Viera, quien no pudo hacer absolutamente nada para evitar el 1-2. Así, el nacido en Quibdó ratificó que lo hecho el semestre pasado no fue casualidad. (Encuentre más abajo el Video de los goles de Junior VS Tolima Superliga Águila)

En la segunda mitad, los barranquilleros tomaron el control del compromiso y mediante pases filtrados, centros, ataque por los costados y demás alternativas buscaron el empate, pero nunca llegó. La mala definición, la mala toma de decisiones en los metros finales y la excelente actuación del portero, Álvaro Montero, lo impidieron.

Sin lugar a dudas, los locales merecieron mucho más. No obstante, dejaron una buena imagen, con más certezas que dudas. Razón por la cual, la hinchada tiburona puede estar tranquila de cara a lo que se avecina (Liga Águila, Copa Águila y Copa Libertadores).

Caso similar ocurre con los pijaos. La continuidad del proceso liderado por Alberto Gamero parece dar resultado. Su equipo no desentona y muestra solidez dentro de la cancha. Eso sí, a pesar de recibir un solo gol, la defensa por momentos mostró ciertas falencias en sus movimientos.

Ahora, los dos conjuntos se enfocarán en preparar el juego de vuelta. Allí, se definirá quién es el sucesor de Millonarios. Razón por la cual, ambos saltarán a la cancha a dar lo mejor de sí y no es para menos. En Ibagué, se entregará el primer título del año, el cual servirá como envión anímico para el ganador.

