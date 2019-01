Sevilla vs. Barcelona: ¡Partidazo en cuartos de la Copa del Rey!

Semana bastante agitada en las toldas blaugranas. A pesar de sus excelentes resultados, el estilo de juego del equipo no convence del todo. De hecho, en los últimos compromisos, especialmente en el anterior contra Leganés, quedó en evidencia la dependencia que existe por Lionel Messi. Por eso, las alarmas se encienden al ver que sin el argentino, la escuadra no funciona. (Encuentre más abajo el link para Ver Gratis Sevilla VS Barcelona Copa del Rey EN VIVO ONLINE)

Para este compromiso se pondrá nuevamente a prueba la ‘Messidependencia’. Y es que, Ernesto Valverde sorprendió con su convocatoria. El director técnico culé no llamó ni a Lionel Messi ni a Sergio Busquets no precisamente por alguna molestia física. De acuerdo con declaraciones del estratega “habrá que acostumbrarse a ver a La Pulga dosificar esfuerzos”. No en vano, tampoco fue titular en el duelo ante Leganés.

Por otro lado, la sorpresa de la jornada la protagonizó Kevin Prince Boateng. El delantero fue presentado en la mañana y de manera inmediata ingresó a la lista de convocados. Razón por la cual, teniendo en cuenta algunas ausencias, se espera que se presente su debut y sume unos cuantos minutos. De hecho, algunos medios españoles lo ubican en la titular. No obstante, la decisión final la tiene el entrenador.

Cabe resaltar que esta será la tercera vez que ambos conjuntos se verán las caras en lo que va de la temporada. En primera instancia, los blaugranas vencieron 2-1 a los de Pablo Machín en la Supercopa de España. De igual manera, en La Liga, los culés se impusieron 4-2 sobre los andaluces. Sin embargo, en esta ocasión, los blanquirrojos están dispuestos a dar el batacazo.

