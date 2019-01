Video de los goles de Colombia vs. Bolivia en el Sudamericano Sub 20

Colombia y Bolivia se miden en el estadio El Teniente de Rancagua

Discreta participación del combinado patrio. A pesar de exponer un estilo de juego interesante, los resultados no son los mejores. Razón por la cual, frente a Bolivia no existe otra alternativa que sumar los tres puntos. Eso sí, la tarea no será nada fácil, teniendo en cuenta que las noticias son un poco alarmantes.

Para este compromiso, la escuadra nacional no podrá contar con uno de sus referentes. Yéiler Andrés Góez sufrió un golpe en la parte posterior de su pierna izquierda en el duelo ante Brasil y de seguro no estará en cancha en esta tercera jornada del torneo.

De igual manera, otro de los grandes problemas con los que cuenta el conjunto que dirige Arturo Reyes es la falta de gol. En dos partidos, realizó 27 remates, pero no logró inflar las redes. La poca efectividad de los delanteros y, en muchas ocasiones, las malas decisiones sobre los metros finales son los causantes de esta ausencia de anotaciones.

Caso contrario ocurre en la zona defensiva, donde la seguridad es absoluta. Hayen Palacios, Andrés Reyes, Carlos Cuesta y Brayan Vera, respaldados por el guardameta, Kevin Mier, son los puntos más altos de esta selección juvenil que sueña con hacerse con un cupo rumbo al Mundial Sub-20 que se disputará en Polonia.

Capítulo aparte para el entrenador del cuadro cafetero. Arturo Reyes, en cada partido, demuestra por qué recibió la confianza para tomar la selección de mayores de manera interina. Con la Sub-20, sus cambios son adecuados y efectivos, así como su capacidad de liderazgo es evidente. Por eso, un premio justo para él será la consagración en este campeonato.