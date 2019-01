¡Hagamos cuentas! La Selección Colombia Sub 20 saca la calculadora para clasificar

Llegó la hora de la verdad para la Tricolor. A pesar de sus buenas presentaciones, los resultados no fueron los mejores. Y es que, una victoria, un empate y una derrota obligan al combinado patrio a pelear por un cupo rumbo a la siguiente ronda en la última jornada.

En el partido restante enfrentarán a Chile, anfitrión del certamen, pero que en lo futbolístico deja muchas cosas que desear. Razón por la cual, la ilusión para el conjunto cafetero aumenta. Eso sí, no confiarse será primordial.

Teniendo en cuenta los marcadores de sus rivales, los dirigidos por Arturo Reyes aún dependen de sí. En caso conseguir un triunfo en la quinta fecha, clasificarán de manera inmediata, independientemente de lo que suceda con las demás selecciones.

No obstante, de empatar frente a la Roja, deberá aguardar a que Chile no le gane a Brasil y que Bolivia no sume más de tres puntos. Dicho panorama también es factible, ya que ninguna de las dos principales amenazas de Colombia exponen un juego vistoso y contundente.

Por último, una caída complica la situación, pero no pone punto final. Si Bolivia cae contra Brasil y Venezuela, y Chile es goleado por Brasil, la Tricolor avanzará al hexagonal final, donde buscará adjudicarse una plaza para el Mundial Sub 20 en Polonia.

Fecha 4

Bolivia VS. Venezuela

Chile VS. Brasil

Fecha 5

Brasil VS. Bolivia

Chile VS. Colombia

Tabla de posiciones del Grupo A Sudamericano Sub 20

Venezuela 3PJ / +1 / 6 PTS Brasil 2PJ / +1 / 4 PTS Colombia 3PJ / 0 / 4 PTS Chile 2PJ / -1 / 1 PTS Bolivia 2PJ / -1 / 1 PTS

