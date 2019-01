Guardia de seguridad impidió que Roger Federer entrara a su camerino sin carnet

Un curioso caso se vio en medio del Australian Open este sábado. Muchos podrían pensar que un personaje del tenis como Roger Federer tendría acceso ilimitado al escenario. Pero uno de los guardias de seguridad de Melbourne no lo consideró así, y lo detuvo antes de entrar a su camerino.

El motivo era sencillo: Roger Federer no llevaba su carnet de acreditación. Este era necesario para darle acceso a la zona de camerinos, reservada únicamente para los tenistas. Por más que el suizo haya sido reconocido por su excelente nivel y casi dos décadas en la cima del tenis mundial, así lo entendió el guardia.

Y así lo entendió el mismo Roger. El campeón no solo esperó pacientemente, sino que incluso lo tomó con humor, reconociendo la labor del vigilante. Con calma esperó a que uno de los miembros de su equipo fuera a buscar la acreditación y se la entregara.

"I don't care who you are, mate – you're not coming in"

Even GOATs need their accreditation, right @rogerfederer? 😂 pic.twitter.com/qk5mecaUVr

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 19, 2019