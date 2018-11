¡Caos en Bogotá! Independiente Santa Fe perdió en Copa Sudamericana

En medio de un día bastante caótico en la capital del país, los leones no fueron ajenos a tal situación. Previo al inicio del compromiso, los aficionados del equipo bogotano padecieron un verdadero calvario para llegar al estadio El Campín debido a los diferentes problemas de movilidad por las manifestaciones de estudiantes y sindicatos. A partir de allí, se preveía una noche complicada para Independiente Santa Fe. Y así fue.

Desde los primeros minutos se observó a un cuadro capitalino perdido en cancha. Sus líneas no se encontraron y el trabajo en conjunto nunca apareció. Las individualidades no estaban en un buen momento y, por ende, el colectivo tampoco. Razón por la cual, la visita no dudó un segundo en aprovechar dichas falencias para dar el batacazo.

Las opciones de peligro más claras fueron para los barranquilleros. A través de pequeñas asociaciones, teniendo como eje central a Jarlan Barrera, destrozaron por completo la defensa cardenal. Y es que los locales nunca encontraron la manera de detener a su rival. La superioridad fue clara y evidente a lo largo de los 90 minutos.

Fue así como, a los 40 de la parte inicial, un pase filtrado de Jarlan Barrera para Teófilo Gutiérrez finalizó en el fondo de la portería, luego de que el atacante eludiera al guardameta Robinson Zapata. Sin embargo, el juez de línea lo invalidó por supuesto fuera de lugar. En ese momento, el VAR dijo presente y la tensión se apoderó de los corazones por un cuanto tiempo. El árbitro Esteban Ostojich revisó la acción y al percatarse de que ‘Teo’ estaba totalmente habilitado, convalidó el tanto para el 0-1 parcial.

A partir de ahí se esperaba la reacción de Santa Fe, pero jamás sucedió. Si bien mostraron un poco de rebeldía, llegó un baldado de agua fría. Marlon Piedrahita marcó un golazo a los 48 y sentenció el compromiso. Con esa anotación, Junior volvió a montarse en el partido y, con buen fútbol, se acercó al tercero, el cual por fortuna para los capitalinos no se presentó.

Sobre el final del encuentro, otra vez apareció el VAR. En esta ocasión, no precisamente para despejar dudas de un gol. Todo lo contrario. Una dura patada de Javier López sobre el hombre de la noche, Jarlan Barrera, debió revisarse para conocer si era o no acreedora de tarjeta roja. El central de la contienda, tras observar la jugada, se retractó de la amarilla para expulsar al central, quien se perderá la vuelta.

Ahora, Independiente Santa Fe no tiene más remedio que jugarse su última vida en la Liga Águila, ya que la serie en Copa Sudamericana parece perdida. Por eso, el duelo del fin de semana contra Millonarios definirá si el semestre de los leones se puede tildar como fracaso.

Video de los goles de Santa Fe contra Junior

Teófilo: el “ profesional del engaño” pic.twitter.com/Lo3ZYsEa1p — JAVIER ROBLES (@roblesroy) November 9, 2018

