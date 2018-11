Un Nacional envalentonado se juega la vida contra La Equidad

Poco a poco se definen los ocho que pelearán por la estrella de final de año. Razón por la cual, los escasos cupos que quedan están en manos de unos cuantos. Junior, Rionegro, Santa Fe, Nacional, Cali y, posiblemente, Millonarios pelean por unas cuantas posiciones. Por eso, los dirigidos por Hernán Darío Herrera saltarán a la cancha con la obligación de conseguir la victoria. (El link para Ver Gratis Atlético Nacional VS Equidad EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Los antioqueños arriban con el envión anímico de coronarse campeones de la Copa Águila. Allí, vencieron a Once Caldas en la final. Un agónico tanto de Daniel Bocanegra puso a celebrar a toda la afición paisa y no era para menos. El mal semestre que atravesaban, los obligó a alzar el trofeo en dicho torneo. Y es que, no tenían otra alternativa. Eso sí, en la Liga siguen vivos y van por más.

La noticia entre semana pasó por la contratación oficial del nuevo director técnico. Paulo Autuori será el encargado de tomar las riendas de la escuadra antioqueña. Después de la salida de Jorge Almirón, no contaban con estratega definido. ‘El arriero’ estaba de manera interina. Sin embargo, sus resultados no desentonaron y llegó a pensarse en su contratación.

Lo cierto es que, más allá de ello, los ojos están puestos en lo que suceda en el terreno de juego. En el Atanasio Girardot esperan sellar de una vez por todas su paso a playoffs. De no conseguir el triunfo, llegarán a la última fecha contra Leones a pelear por un puesto, jugándose la salvación del semestre o, de lo contrario, firmarán un verdadero papelón.

Día: 5 de noviembre

Hora: 6:00 pm

