Junior, a asegurar su clasificación a playoffs contra Alianza Petrolera

El cuadro tiburón no quiere darle más largas al asunto. La derrota 1-0 a manos de Nacional y el empate sin goles contra América de Cali no les permitieron asegurar su clasificación a playoffs. Razón por la cual, esta será una de sus últimas oportunidades para adjudicarse un cupo. Y es que, de no ganar, llegarán a la última jornada a disputar una verdadera batalla. (El link para Ver Gratis Alianza Petrolera VS Junior de Barranquilla EN VIVO ONLINE lo encuentra más abajo)

Para nadie es un secreto que los tiburones son uno de los clubes más regulares y de mejor juego. Sin embargo, los recientes resultados no acompañaron. Eso sí, la esperanza sigue intacta y saltarán al estadio Daniel Villa Zapata a dar el golpe. No obstante, los locales no le dejarán la tarea fácil. En casa, siempre exponen buen rendimiento. Además, no tienen nada que perder.

La buena noticia es lo conseguido entre semana. Con bastante sufrimiento, los dirigidos por Julio Comesaña clasificaron a semifinales de Copa Sudamericana. La diferencia de 2-0 obtenida en la ida no parecía ser suficiente. Sin embargo, Luis Díaz salvó los papeles. El atacante puso el 1-3 en territorio argentino y selló el paso a la siguiente ronda. Allí, medirán fuerzas ante Independiente Santa Fe.

Lo cierto es que, con ese envión anímico, los barranquilleros esperan ganar. Para ello, deberán exponer puntos altos tanto en lo individual como en lo colectivo, más allá de que la gran duda surge por la nómina que pondrán. Recordemos que el primero choque contra los cardenales será el jueves 8 de noviembre.

Ver Gratis Alianza Petrolera VS Junior de Barranquilla EN VIVO

Día: 5 de noviembre

Hora: 7:30 pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir la transmisión online)