Indignación por machismo en el US open: sancionan a tenista que se quitó la camiseta

Estamos en el siglo XXI. La igualdad de género es un hecho, pero indigna cuando no se cumple. Más en el deporte, que es sinónimo de integración y respeto. Sin embargo, pasó.

Fue en el abierto de tenis de los Estados Unidos, cuarto Grand Slam de la temporada. La víctima, la francesa Alize Cornet. La tenista fue a los vestuarios a cambiarse de indumentaria, pero al darse cuenta que la blusa le quedó al revés, se la cambió a la intemperie y fue sancionada.

Tenista se quita la camiseta y es sancionada

🎥 | La tenista francesa Alizé Cornet (@alizecornet) fue penalizada por el juez de silla por cambiarse la camiseta durante la segunda ronda del #UsOpen, mientras que para los varones no parece haber ningún problema. pic.twitter.com/BD4OkG43U2 — Luis Fernando (@luisfermp7) August 29, 2018

a número 31 del mundo se quitó la camiseta en la pista para colocársela adecuadamente -llevaba un sujetador deportivo debajo-, tras lo cual el árbitro inmediatamente la sancionó por violación del código de conducta referido a la vestimenta.

"No está bien, no puedes quitarte la camiseta así sin más", le dijo, ante los gestos de incredulidad de la tenista, para después añadir: "Simplemente no está bien, tengo que apercibirte".

Desde entonces se han sucedido las críticas al Abierto por esa política, tildada de "sexista", y muchos han apuntado que otros tenistas, hombres, se han quitado la camiseta en pista sin mayor consecuencia, especialmente en un día de calor como ese.

Tras el escándalo, la organización reprendió al juez y rectificó, pidiendo excusas a Cornet.

"Lamentamos que se le notificara una violación del código a Cornet ayer. Hemos aclarado la política para asegurar que esto no vuelve a pasar. Afortunadamente, solo se le dio un aviso, sin una penalización o multa", explicó el 'US Open' en un comunicado.