Reconocido periodista denunció ‘mafia’ en las convocatorias de la Selección

Días decisivos se viven en la interna de la Federación Colombiana de Fútbol. Allí, se decidirá la continuidad de José Néstor Pékerman al frente de la Tricolor. Sin embargo, en medio de este hecho, se reveló una nueva noticia. Un periodista confirmó que pedían plata a jugadores para ser convocados.

Para nadie es un secreto que era una posibilidad que se manejaba. De hecho, varios comunicadores y reconocidos medios manejaban esa información. Pero jamás se había demostrado con hechos. Por eso, tras conocerse que un periodista confirmó que pedían plata a jugadores para ser convocados, el revuelo fue mayúsculo.

Se trata de Esteban Jaramillo, quien en entrevista con Pulzo, expresó este insólito acontecimiento. Allí, incluso se atrevió a dar ejemplos y a nombrar el responsable de cobrar a la mayoría de futbolistas.

“Como hay tantas denuncias, a mí se me acercan varios jugadores. Ellos me comentan que les pedían plata para ser convocados y más que todo para ser transferidos. Y no fue Pékerman. Fue el empresario de Pékerman. Todo el mundo lo dice, todos lo acusan. Los periodistas serios más sonados del país lo expresan. Hace ocho días, un jugador me dijo que lo iban a vender al fútbol italiano, me prometieron que me llevarían al Mundial y para eso tenía que dar una plata para entregársela al señor Lezcano y él compartirla no sé con quién. Son muchas suposiciones, pero hay versiones de los protagonistas que aluden a un interés más comercial que deportivo en la Selección Colombia”´

También le puede interesar: