La dura crítica de Carlos Antonio Vélez contra los resultados de la Consulta Anticorrupción

El pasado domingo 26 de agosto fue un día clave para el país. Allí, se definían varias propuestas que ayudarían a poner punto final o, al menos, reducir la corrupción. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Razón por la cual, Carlos Antonio Vélez habló sobre los resultados de Consulta Anticorrupción.

En medio de su programa ‘Palabras mayores’ de Antena 2 durante la emisión del lunes 27 de agosto, Carlos Antonio Vélez habló sobre los resultados de Consulta Anticorrupción y criticó la manera en que se manejó todo. Allí, hizo especial énfasis en que no hay motivos para celebrar. De hecho, aclaró que eso no solo se ve en el ámbito político, sino también en lo deportivo.

“Quiero que los corruptos se vayan a la cárcel y que no vuelvan a mostrarse si quiera. Aunque entiendo que no se eligen solos, sino que los elegimos. Quiero que no roben más, pero no voy a jugarle a las mentiras. Si el ‘no’ ganó, que se aplique la ley. No volvamos las derrotas, victorias. Pidamos que se cumpla la ley. Pasó con la Selección Colombia, quedaron eliminados y los recibimos como campeones. Somos vagos para volver victorias, las derrotas. Entonces como se sacaron 3 millones más que el segundo candidato y un millón más que el Presidente, es una victoria cuando hubo 69% de abstención. Dejemos la lloradera y admitamos que se perdió. Seamos serios. Si esto no cambia, nos cambian”

