Tabla de posiciones del grupo A del Mundial Rusia 2018

El grupo A está conformado por Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay. La Tabla de posiciones del grupo A Mundial Rusia 2018 la encuentra más abajo.

Tabla de posiciones del grupo A Mundial Rusia 2018

RUSIA: 6 pts (+7) URUGUAY 3 pts (+1) EGIPTO: 0 pts (-3) ARABIA SAUDITA: 0 pts (-5)

Calendario

14 de junio: Rusia 5-0 Arabia Saudita

15 de junio: Egipto 0-1 Uruguay

19 de junio: Rusia 3-1 Egipto

20 de junio: Uruguay vs. Arabia Saudita

25 de junio: Uruguay vs. Rusia

25 de junio: Arabia Saudita vs. Egipto

Rusia

El anfitrión, entre las dudas y la obligación. Los dirigidos por Stanislav Cherchésov encaran su Mundial inmersos en incertidumbres sobre su rendimiento. La enorme presión de tener que aprovechar su localía pesará desde el comienzo. Por eso, llegar lejos, algo que se le ha resistido en las citas universales, será casi una obligación.

El hecho de no tener que jugar fase de clasificación no fue del todo una ventaja para los rusos. Prueba de ello es que los resultados de los encuentros amistosos no han sido ni mucho menos brillantes.

Lo cierto es que al entrenador no le ha quedado más remedio que hacer experimentos. Con justa razón. La poca cantidad de duelos llevaron a, en poco tiempo, precisar y ultimar detalles.

Arabia Saudita

Pese a la llegada al fútbol español de varios jugadores internacionales es una de las grandes incógnitas del Mundial. Ante la ausencia de nombres conocidos en el panorama exterior, intentarán exhibir todo su potencial en el terreno de juego.

Al frente de todos ellos aparece el hispano-argentino Juan Antonio Pizzi. El entrenador aceptó un reto en un banquillo que es casi una silla eléctrica. El holandés Bert van Marjwik fue el encargado de devolver al conjunto saudí a una fase final. Sin embargo, el estratega, por divergencias con los dirigentes federativos, renunció. El elegido, el argentino Edgardo Bauza, duró dos meses.

Poco antes del sorteo de la fase final de Moscú se conoció la contratación de Pizzi. El director técnico aceptó el reto de comandar a una selección que basó su clasificación en la firmeza atrás y en los goles de Mohammad Al-Sahlawi, máximo artillero de la fase asiática.

Egipto

Los faraones, versión Héctor Cúper. El experimentado técnico argentino llegó al 'caliente' banquillo en 2015. Con un estilo basado en el orden y una defensa poderosa, llevó a Egipto a un Mundial, 28 años después.

Cúper dispone de una mezcla de veteranía, como el guardameta de 45 años, Essam El-Hadary, y de juventud. Pese a la presencia de estrellas internacionales, como Mohamed Salah o Mohamed Elneny, el bloque prima sobre las individualidades.

El gran quebradero de cabeza para el técnico y todo el país es el estado de Salah. Recordemos que se lesionó el hombro izquierdo en una caída con Sergio Ramos en la final de Champions League.

Uruguay

Una reconversión en plena madurez. La selección sudamericana afronta su decimotercera presencia mundialista, la tercera consecutiva. Por eso, a pesar de estar en plena renovación, tienen presión por su reputación ganada en ediciones anteriores.

Después de ganar en 1930 y 1950, dejó de ser un equipo a tener en cuenta. Sin embargo, recuperó el respeto en Sudáfrica, donde terminó con el cuarto puesto.

La disyuntiva pasa por mantener el veterano y experimentado grupo que ha recuperado el pulso competitivo o apostar por el talento joven que llama a la puerta del combinado.

Hombres como Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, Martín Cáceres, Maxi Pereira o Fernando Muslera son incuestionables. Pero llegan nuevos futbolistas en gran momento con mucha fuerza.