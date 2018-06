Nigeria intentará salir de la mala racha contra República Checa

El Mundial está cerca y no tener el rendimiento óptimo preocupa a cualquier selección. Es el caso de Nigeria, integrante del grupo D, que en sus juegos amistosos no ha podido ganar. La tercera presentación de las Súper Águilas será ante República Checa, en un juego de exhibición en Austria. El link para Ver Nigeria vs República Checa EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo.

En los primeros dos encuentros amistosos, Nigeria empató uno contra la República Democrática del Congo y perdió contra Inglaterra. A días del debut frente a Croacia, los africanos no pueden seguir dando ventaja.

El preparador de los africanos, el alemán Gernot Röhr, apostó de inicio por varios futbolistas que militan en la Premier League, contra los ingleses. Víctor Moses, León Balogun y el joven Alex Iwobi se destacaron en Wembley. También aparecieron algunas viejas caras conocidas como Jon Obi Mikel y Odion Ighalo, ahora en el fútbol chino.

Así, Nigeria cerrará su preparación y quedará a la espera de su estreno en el Mundial. Las Súper Águilas debutarán contra Croacia, el 16 de junio, en Kaliningrado. Luego, se medirá a Islandia para después cerrar la fase de grupos contra Argentina.

En el último Mundial, los africanos avanzaron a octavos de final, perdiendo allí con Francia.

Ver Nigeria vs República Checa EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 6 de junio

Hora: 8:00am

Canal: (Haga clic acá para ver la señal online)