Cada vez falta menos para el inicio de la cita orbital. En poco menos de dos semanas se dará el pitazo inicial. Por eso, todos y cada uno de los combinados ultiman detalles. Lo cierto es que, en medio del folclor que se vive por este campeonato, el uniforme de Selección Colombia fue elegido el mejor del Mundial.

La información fue entregada por el diario inglés ‘The Telegraph’. Allí, se reúnen todos y cada uno de los uniformes de los 32 combinados clasificados. El ranking fue escogido por el periodista Tom Gibbs, escritor de la publicación. Eso sí, el elegido en la primera posición fue el de local, mientras que el de visitante ocupó la posición 17.

Además, se explican las razones por las cuales el uniforme de Selección Colombia fue elegido el mejor del Mundial. Los argumentos entregados fueron para algunos válidos, para otros no, pero lo cierto es que el galardón se lo otorgaron a la Tricolor.

“En la primera impresión, me pareció que el amarillo aquí no estaba apareciendo como en la espectacular camiseta 2014 de Colombia, con las impecables rayas diagonales. También me pregunté sobre el exceso de rayas esta vez. Hay rayas en los pectorales, que se encuentran justo debajo de las franjas de adidas en el hombro. Pero he echado un vistazo a este kit periódicamente desde que se dio a conocer en marzo. Mejoraba cada vez que volvía. Como mi entusiasmo por el torneo ha evolucionado, también lo he apreciado por este kit. Mis problemas iniciales fueron minuciosos en extremo, el resultado de un invierno que no desaparecería. Ahora que ha salido el sol, podemos ver este kit como lo que es: al límite de lo pronográfico. Nuestra ganadora”

Cabe resaltar que si bien el uniforme de Selección Colombia fue elegido el mejor del Mundial, el top 5 lo conforman: Alemania local en la segunda plaza, seguido de Brasil visitantes, posteriormente aparece Japón local en el cuarto puesto y por último, cierra Alemania visitante.

También le puede interesar: