Partido parejo se presenció en el estadio Manuel Murillo Toro. Allí, pijaos y poderosos protagonizaron un espectacular duelo de ida. Con lo mejor de sus nóminas y sacando a relucir todo su potencial, ambas escuadras no se guardaron absolutamente nada. En cada minuto que transcurrió demostraron que quieren, sí o sí, clasificar a la final y pelear por la estrella. (Vea los goles de Deportes Tolima VS Independiente Medellín semifinales Liga Águila más abajo)

Las opciones de peligro dijeron presente, tanto así que los guardametas fueron exigidos en repetidas ocasiones. Sin embargo, solo uno logró inflar las redes rivales. El delantero Ángelo Rodríguez recibió un balón filtrado de Sebastián Villa y definió entre las piernas del portero David González que poco pudo hacer para evitar el gol.

Los dirigidos por Ismael Rescalvo, fiel a su filosofía, no cambiaron de estrategia. A pesar de ir abajo en el marcador, continuaron jugando bajo la idea de contragolpear, pero no fue suficiente. De igual manera, Deportes Tolima atacó cuantas veces fue posible, con el objetivo de aumentar la diferencia, sin embargo, no logró anotar nuevamente.

Ahora, resta esperar el compromiso de vuelta que se disputará el próximo domingo 3 de junio en el Atanasio Girardot. En dicho estadio se conocerá el nombre del segundo finalista de este semestre de la Liga colombiana. Recordemos que el otro club saldrá del vencedor entre Atlético Huila y Atlético Nacional, llave parcialmente está 0-0.

Goles de Deportes Tolima VS Independiente Medellín semifinales Liga Águila

