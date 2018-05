La situación del conjunto ‘escarlata’ es bastante preocupante. Además de no clasificar a los playoffs y de tener malos resultados en lo deportivo, la parte administrativa preocupa. Razón por la cual, Iván Mejía criticó fuertemente al América de Cali.

Todo aconteció en medio en medio de la transmisión del programa ‘El Pulso del Fútbol’ de Caracol Radio. Allí, justo cuando hablaban de los partidos que habrá el 17 de junio en plena segunda vuelta para elegir el nuevo presidente de Colombia, surgió el tema del equipo dirigido por Pedro Felicio Santos.

“¿Existe el América de Cali? Porque no hay noticias, no se sabe nada. No aparece el presidente ni el gerente deportivo. Ahora salieron con que Harold Lozano no será el gerente deportivo. Eso es un completo anonimato en el América. Están todos en vacaciones y se quedaron en vacaciones”

Lo único cierto hasta el momento es la salida de Tulio Gómez. Varios nombres han sonado como posibles refuerzos, pero ninguno concreto. Nombres como Duván Vergara y Wilfrido de la Rosa estarían en carpeta, pero son solo rumores. Además, la presidencia está vacía, no cuenta con un hombres asignado hasta el momento.

