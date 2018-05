Así se movió el mercado de pases en el mundo este miércoles 23 de mayo

23 de mayo

OFICIAL: Carlo Ancelotti firmó con Napoli

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 23, 2018

El equipo del sur de Italia está en horas decisivas para delinear la próxima temporada. Al parecer, Maurizio Sarri dejará la dirección técnica para tomar las riendas del Chelsea. Su reemplazante sería Carlo Ancelotti, que pidió al chileno Vidal como uno de los jugadores para reforzar a un equipo que juega muy bien, pero le hace falta algo de vigor para destronar a la Juventus.

Juan Camilo Hernández seguiría en España, pero no en el Huesca

El ‘Cucho’ fue la sensación de la segunda división ibérica, siendo el goleador del equipo que logró el ascenso a primera. Sin embargo, su continuidad en el Huesca no es confirmada, pese a que quieren extender su cesión por parte del Watford. El club inglés lo dejaría en España por un año más, pero esta vez en el Espanyol de Barcelona, equipo que está próximo a firmar al entrenador del Huesca, Rubi. El DT quiere llevarse con él a Hernández.

OFICIAL: Andrés Iniesta jugará en Japón

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani…🇯🇵⚽ ✈️ 🌍

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 23, 2018