La antigua deuda que le cobró José Pékerman a Marcelo Gallardo

No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Así dice el refrán y no deja de tener vigencia. Esta vez, el que se cobró un pendiente fue José Pékerman, según afirma la prensa argentina a pocos días del Mundial.

El seleccionador de Colombia conservó un “pagaré en blanco” por parte de River Plate y Marcelo Gallardo. Antes de la Copa América 2015, ‘Don José’ permitió a Teófilo Gutiérrez disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, ante Cruzeiro. El pedido fue hecho por el mismísimo Marcelo Gallardo, vigente entrenador millonario.

El ‘Muñeco’ le dio su palabra a Pékerman que el día que él lo necesitara, devolvería el favor, previo a una cita de selecciones. El DT de la tricolor le tomó la palabra y River disfrutó de uno de los mejores Teo de los últimos años, brillando en el Mineirao de Belo Horizonte, en lo que fue su último partido con la camiseta de la banda cruzada.

Ahora, Pékerman tocó a la puerta de River con una deuda por cobrar. Según contó el programa ‘No todo pasa’ de TyC Sports, ‘Don José’ llamó al mismísimo Gallardo y le pidió que liberaran a Juan Fernando Quintero para que se uniera a la tricolor, a pesar de que el equipo argentino debe enfrentar a Flamengo por la última jornada de la Copa Libertadores.

La solicitud no le gustó para nada a Gallardo. No obstante, el DT demostró ser un hombre de palabra y cedió a Quintero, quien también presionó para marcharse a Bogotá cuanto antes.

Sin embargo, pese a aceptar a regaña dientes, en Argentina afirman que luego de Rusia 2018 Quintero correrá de atrás y no arrancará como titular, a pesar de habérselo ganado con el rendimiento exhibido en el semestre. Este round lo ganó Pékerman, pero todo hace prever que Gallardo se quedó masticando bronca y no le gustó nada.