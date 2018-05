El indio ‘pijao’ quiere dar en el ‘blanco blanco’ y clasificar

Duro golpe en el partido de ida. Contra muchos pronósticos, el Once Caldas tomó ventaja y ganó 1-0. Recordemos que el conjunto de Manizales clasificó en la última fecha y siendo goleado por el Atlético Bucaramanga. Razón por la cual, se creía que no llegaban en su mejor momento. Por no fue así. Se repusieron rápidamente y dieron el golpe. (El link para Ver Deportes Tolima vs Once Caldas EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

Por otro lado, el Deportes Tolima sorprendió a más de uno. Era considerado uno de los equipos más regulares del campeonato, pero no rindió al máximo. Si bien la diferencia es mínima, lo que llamó la atención fue su bajo rendimiento. No era para menos, arrastraban un invicto de nueve fechas. Por eso, se creía que continuaría por la misma senda.

Lo alarmante para los dirigidos por Alberto Gamero es lo que acontecido entre semana. Y es que, en una nueva edición de la Copa Águila, los ‘pijaos’ quedaron eliminados en manos de Patriotas, sumando una nueva decepción en pocos días y creando un ambiente de incertidumbre entre toda su hinchada, directivos y cuerpo técnico.

Lo cierto es que esta será una maravillosa oportunidad para ambas escuadras de mejorar su imagen. Para ello, deberán dar lo mejor de sí dentro del terreno de juego, ya que no será tarea fácil. Eso sí, los visitantes defenderán ese gol de más con vida y muerte. Mientras que los locales se apoyarán en su afición para revertir la situación.

Ver Deportes Tolima vs Once Caldas EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 20 de mayo

Hora: 5:15 pm

Canal: RCN Televisión (Haga clic acá para ver la señal online)