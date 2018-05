Por esta presentadora de TV, crack argentino no irá al Mundial

La selección Argentina es un quilombo. El combinado albiceleste llegará al Mundial de Rusia 2018 de la peor manera posible. De hecho, a menos de un mes que ruede el balón, el entrenador Jorge Sampaoli no tiene claro los 23 jugadores que representarán a los gauchos en la cita orbital.

Lo que sí parece estar claro es uno de los 35 preseleccionados que no irá, a pesar del clamor popular. La prensa gaucha coincide en que Lautaro Martínez, delantero de Racing Club, debe tener un sitio entre los 23 que se subirán al avión. Para los periodistas, es la mejor aparición del fútbol argentino desde la irrupción de Sergio Agüero.

Sin embargo, Sampaoli no lo citaría en la convocatoria final. En el programa Azzaro al Horno, el periodista Pablo Carrozza afirmó que Lautaro no irá a Rusia porque mantiene un romance con la presentadora Sol Pérez.

“¿Sabes por qué no va Lautaro Martínez? Porque está de novio con Sol Pérez y a ella no la quieren. Lautaro, te hubieras puesto de novio con Sol, que es hermosa, pero un mes después, no ahora. No la quieren y por eso te perdiste el Mundial”.

La también modelo se hizo famosa anunciando el clima en el canal deportivo TyC Sports. Luego, saltó al estrellato cuando fue invitada por Marcelo Tinelli a participar en el reality ‘Bailando por un Sueño’.

No obstante, la exposición mediática de ‘la chica del clima’ no gustaría mucho entre las parejas de los jugadores más encopetados de la selección. El periodista dejó entrever que serían ellas las que no admitirían a Sol Pérez en el séquito de la Albiceleste y Sampaoli avala.

Aunque, Carrozza fue el mismo periodista que aseguró que Franco Armani no integraría la selección Argentina porque las esposas de Lionel Messi, Sergio Romero, Lucas Biglia, entre otras, no aceptaban a la pareja colombiana del exportero de Atlético Nacional.

En este caso, el periodista se equivocó de cabo a rabo porque no solo Armani al parecer irá a Rusia 2018, sino que apunta a ser titular en el debut contra Islandia. Lautaro Martínez no correría con tanta suerte.