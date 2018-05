La salida del dirigente de la máxima entidad reguladora del fútbol profesional colombiano parece inminente. No es para menos. Las razones que argumentan son más que válidas. Por eso, 24 de los 36 equipos decidieron reunirse y entregar una carta firmada, solicitando una Asamblea Extraordinaria con el fin de definir la continuidad de Jorge Perdomo.

Ante dicha petición, el presidente de la Dimayor se pronunció y aseguró que entre sus planes no está abandonar el cargo antes de Diciembre. De hecho, su objetivo es implementar el Canal Premium, la agencia Dimayor Travel y las apuestas deportivas por internet. Hasta no hacer realidad dichas ideas, no dará el brazo a torcer. Así lo aseguró en entrevista durante el programa 'Pregunta Yamid'.

Sin embargo, existen plazos definidos que deberá respetar. En primera instancia, tiene cinco días hábiles para citar a los equipos y, posteriormente, otros cinco más para realizar la reunión.

Según informó el presidente de Patriotas, César Guzmán, quien no firmó la carta, la Asamblea será una realidad, ya que la verdadera intención de Jorge Perdomo es explicar todo lo acontecido últimamente, así como también escuchar las opiniones y puntos de vista de los clubes que solicitan su renuncia. Esas declaraciones fueron entregada a 'El Tiempo' después de terminada la reunión entre equipos.

De igual manera, quedó claro que Jorge Perdomo se resiste a irse de la Dimayor con sus palabras entregada en 'El Alargue' de Caracol Radio. Allí, fue claro y contundente con cada palabra entregada.

🎧 No voy a renunciar. No tengo motivos para hacerlo: Jorge Perdomo, presidente de la DIMAYOR Escúchelo aquí:

👉https://t.co/HecwRygUOZ pic.twitter.com/QTFSFjByyJ — Alargue Caracol (@AlargueCaracol) May 9, 2018

