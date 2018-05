Jaguares contra Junior, duelo a muerte en Montería

El encuentro más llamativo de la jornada tendrá lugar en el estadio Jaraguay. Allí, la escuadra que pierda, se olvidará de la estrella del primer semestre. Razón por la cual, tanto felinos como tiburones expondrán todo su fútbol dentro del terreno de juego. (El link para Ver Jaguares vs Junior de Barranquilla EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

Las cuentas para ambas escuadras están claras. Sin embargo, los de Julio Comesaña tienen todo en sus manos. Dependen de sí mismos. Por eso, irán con toda la banda para lograr el objetivo. Ya el empate ante Boca Juniors por Copa Libertadores 2018 quedó atrás. Ahora, es momento de pensar en lo que se viene.

El conjunto barranquillero con una victoria está adentro, pero empatando comenzarán a rezar para que se den una serie de resultados. En primera instancia, Millonarios no podrá ganar. En caso de que eso no suceda, deberán aguardar por un tropiezo de Once Caldas o Patriotas.

Mientras que los de Montería, para ingresar a los ocho, solo les sirve hacerse con el triunfo y que Millonarios no gane. Razón por la cual, sacarán todo el provecho de su fortín. Allí, en su estadio siempre se han hecho fuertes y conseguido importantes hazañas.

Lo cierto es que este compromiso tiene todos los condimentos necesarios para ganarse el título de ser el más llamativo. La mayoría de miradas estarán puestas en dicho encuentro. No solo por la situación de ambas escuadras sino porque en caso de que los tiburones nos clasifiquen, teniendo en cuenta la inversión que hicieron, será un duro golpe.

Ver Jaguares vs Junior de Barranquilla EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 6 de mayo

Hora: 6:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)