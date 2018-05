La Equidad quiere asegurarse en los ocho frente al América

Se define todo en la Liga Águila 1-2018. Después de 18 fechas intensas, donde cada club dio lo mejor de sí, llegó la hora de la verdad. Por eso, en esta última y decisiva fecha, los equipos irán a todo o nada. Este es el caso de los dirigidos por Luis Fernando Suárez, quienes buscarán dar el batacazo. (El link para Ver América de Cali vs Equidad EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

La situación no es nada fácil. Sin embargo, su más reciente triunfo sobre Atlético Nacional servirá como envión anímico. No es para menos. Vencer al líder y todopoderoso del rentado local sirve de impulso para cualquiera. Razón por la cual, con ese mismo envalentonamiento intentarán dar otro golpe.

Al frente tendrán a un histórico y grande del fútbol profesional colombiano. Si bien el presente de los escarlatas no es el mejor, de hecho vienen de un empate y una derrota, jamás se puede subestimar a este club, mucho menos cuando ofician de locales y quieren despedirse dignamente ante su público.

Lo concreto de esto es que el equipo capitalino tiene un panorama bastante complicado. No solo tendrá que derrotar al América en Cali, sino que además los siguientes tres clubes no podrán sumar ni un solo punto: Jaguares, Millonarios y Once Caldas.

Ver América de Cali vs Equidad EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 6 de mayo

Hora: 6:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)