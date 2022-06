Faustino Asprilla envió un mensaje sobre la recuperación de Neymar

El mundo del fútbol está conmocionado. Una vez se conoció la grave lesión que sufrió el delantero del PSG, los rumores respecto a su presencia en el duelo de vuelta ante Real Madrid por Champions League surgieron. Sin embargo, una vez se confirmó que pasaría por el quirófano, ahora las especulaciones giraron en torno a la recuperación de Neymar, la cual se asegura será entre dos y tres meses.

Lo cierto del caso es que las opiniones de este tema traspasaron el ámbito deportivo. Memes y hasta pautas publicitarias fueron utilizadas para referirse a la difícil situación por la que atraviesa el ex Barcelona. Este fue el caso del ‘Tino’ Asprilla, quien aprovechó la recuperación de Neymar para hablar del cable operador encargado de transmitir todos los partidos del Mundial Rusia 2018.

“Recupérate Neymar parcero ni vos ni nadie pueden perderse la magia de la copa mundo en 4K con Directv”

Recupérate Neymar Parcero ni vos ni nadie pueden perderse la magia de la copa mundo en 4K con @DIRECTVCo…. #ElMundialEnDIRECTV pic.twitter.com/3e8uh2YLTW — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) March 2, 2018

Recuperación de Neymar

Como era de esperarse, los seguidores de la cuenta de Twitter del ex jugador de ‘la Tricolor’, no dudaron en recordarle un tuit donde justamente criticaba a Neymar, señalándolo de no ser nadie para el mundo del fútbol. Eso sí, cabe aclarar que dicha opinión fue emitida exactamente el 17 de junio de 2015 cuando el brasilero aún vestía la camiseta del conjunto ‘blaugrana’.

“Neymar es una mentira para el mundo del fútbol”

Recuperación de Neymar

