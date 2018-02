¿Se acaba el Pulso del Fútbol? Iván Mejía reveló cuándo será su último programa

Durante casi 20 años, fue una tradición de miles de colombianos escuchar a la hora del almuerzo a Hernán Peláez e Iván Mejía en El Pulso del Fútbol. En 2015, el veterano ingeniero abandonó el programa y fue reemplazado por César Augusto Londoño; tres años después, el abogado caleño anunció su propio retiro.

Lo hizo en una extensa entrevista al diario El Espectador, en la que Iván Mejía recordó su niñez, sus inicios como estudiante de bachillerato y periodista deportivo al tiempo para cuatro periódicos, su paso por Barcelona, su vida familiar y, por supuesto, El Pulso del Fútbol, que según los estudios radiales es el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana.

"En la época de Peláez éramos dos viejos, dos veteranos con muchos recuerdos. Cambió, se fue Hernán, se retiró, decisión que lamento porque podría estar ahí triunfando. Llegó César Augusto que es un target diferente (…) Debo decirlo con mucho orgullo, cuando se fue Peláez muchos pensaron que El Pulso se había acabado y debo decir que hoy tenemos más audiencia que nunca", dijo Mejía.

La despedida del comentarista de Caracol Radio se debe, como la de Daniel Samper Pizano, a su aniversario 50 en el periodismo deportivo. En efecto, en 1968 inició con La Patria como corresponsal en Medellín, y por ende ya calcula su salida del Pulso, tres años después de la de Peláez: "Yo me voy el 23 de diciembre de este año, ese día hago el último Pulso y se acabó", dijo.

Eso sí, aclaró que no espera que su retiro sea el final del programa. "Ya se verá que a los dos meses me han olvidado, la audiencia es así. Seguramente el día que yo me tome un tiempo de descanso llegará un nuevo formato con César", dijo Mejía.

Ni Mejía ni Londoño se han pronunciado al respecto en sus redes sociales, aunque en el Pulso del Fútbol de este lunes, Iván Mejía dijo que "no se comprometía a nada" en respuesta a su presunto retiro.

