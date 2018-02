Santa fe intentará salir del hoyo, en Barrancabermeja

Pasito a pasito, la Liga Águila se acerca a sus jornadas más decisivas. Pasadas tres jornadas, los equipos son reconocibles y ya se puede dictar un juicio sobre aquellos que juegan bien y los que están coqueteando con la crisis. (El link para Ver Alianza Petrolera vs Santa Fe EN VIVO ONLINE GRATIS lo encuentra más abajo)

La tercera jornada dejó a un Once Caldas sublime, luego de la goleada que le propinó al Deportivo Pasto, en el estadio Palogrande. El equipo de Huberth Boder no solo juega bien, sino que se da el gusto de jugar lindo por momentos. La cima no es casualidad y en su visita en Envigado pretenderá obtener la cuarta victoria al hilo.

El otro líder es Independiente Medellín, equipo que le dio un repaso a Millonarios en la tercera jornada y que buscará revalidar esa posición de privilegio en uno de los clásicos de la jornada, frente a Deportivo Cali.

En Bogotá, el alicaído Nacional estará en la lupa cuando enfrente al vigente campeón Millonarios, tras la derrota en Tunja. Patriotas le dio vuelta el resultado y lo derrotó 3-1.

El equipo de Gregorio Pérez sigue a paso firme en la Copa Libertadores, pero no tiene unidades en la Liga Águila. La posición en la tabla, colero del campeonato, no es para sacar pecho.

Ante Alianza Petrolera, otro rival en la zona de abajo, los cardenales intentarán reaccionar y comenzar a sumar, para que las opciones de meterse a los ocho no queden muy alejadas.

Ver Alianza Petrolera vs Santa Fe EN VIVO ONLINE GRATIS

Día: 17 de febrero

Hora: 8:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)