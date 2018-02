Perdomo sobrevivió a la asamblea de la Dimayor, que definió a sus autoridades

Día espeso en el fútbol colombiano. Los dirigentes, aquellos responsables de conducir administrativamente el deporte rey en el país, eligieron sus nuevas autoridades. La asamblea comenzó pasadas las 10 de la mañana, pero las horas previas fueron más importantes que la misma votación.

En la noche anterior, se cocinó bajarle el pulgar a Jorge Perdomo, vigente presidente de la Dimayor, pero con el que los presidentes de los clubes no estaban de acuerdo.

Sus políticas en ciertos temas puntuales, como los derechos de televisión, o algunos privilegios a ciertos clubes, fueron las recriminaciones que entre pasillos de Dimayor y otros lugares de Bogotá, se decían en la víspera de las elecciones.

La decisión era una sola: Perdomo debía irse. El descontento era tal, que presidentes con posiciones disimiles acordaban en tomar un nuevo rumbo. Sin embargo, la llamada llegó.

El actual pope del fútbol colombiano, Ramón Jesurún, impidió que el status quo en la jerarquía del FPC se resquebrajara. el presidente le dio su respaldo a Perdomo y convenció a los votantes de apoyarlo por un periodo más.

Además, Jesurún consiguió imponer uno de los dos nombres elegidos para el comité ejecutivo, alguien de su entera confianza. Se trata de Jaime Pineda, máximo directivo del Once Caldas, que a partir de agosto estará integrando la cúpula del fútbol colombiano.

El otro directivo que asciende a la mesa chica es César Pastrana. El presidente de Independiente Santa Fe tiene hasta agosto para encontrar su reemplazo en el equipo cardenal, y a la vez vender sus acciones del club capitalino.

“Voy a trabajar con todos los fierros en Santa Fe hasta agosto. Ojalá me pueda despedir del equipo con un título. No me quiero despedir todavía, esperemos. La elección de hoy empieza a regir en agosto”, afirmó Pastrana una vez se conoció su nombramiento.

Las elecciones de la Federación Colombiana de Fútbol se producirán en agosto, cuando la Difútbol (división aficionada) elija sus autoridades en el mes de marzo. Allí saldrán los 7 que tienen poder en las grandes decisiones del fútbol colombiano, pero por la habilidad de Jesurún, habrá unidad, al menos por ahora.

Otros temas tratados

Canal Premium

El reelecto presidente, Jorge Perdomo, afirmó en rueda de prensa que la negociación para la creación del canal Premium para el fútbol colombiano, van por buen camino y en los próximos días se podría convertir en realidad.

“La ambición que tenemos es pisar el acelerador. Estamos convencidos que podemos estar llegando un acuerdo. El mensaje que tengo de los 36 presidentes es trabajar rápidamente para que sea una realidad el canal premium”.

Actos imprudentes en la Superliga

Perdomo ratificó que es inadmisible que no dejen festejar a un club, como le sucedió a Millonarios en el campo de Atlético Nacional. Por eso, dio unas duras palabras.

“La cancha es sagrada. No puede haber invasión a un campo de juego por nadie extraño a lo que tiene permitido la Dimayor. La situación de Cadavid fue analizada y se determinó sancionarlo. Pero, bajo ninguna circunstancia se puede permitir que a un equipo se le esté coartando la posibilidad de celebrar su triunfo, así sea en una cancha ajena. La celebración de Millonarios era legítima”.