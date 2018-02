La canción que puso a llorar a Miguel Ángel Russo en una entrevista

El entrenador de Millonarios ha pasado unos meses muy difíciles al sufrir de cáncer de próstata, sin embargo, sus dolencias han quedado en el pasado tras la operación a la que se sometió en diciembre pasado en Buenos Aires.

En una entrevista realizada por Caracol Radio, Russo habló de su enfermedad y dijo que ya era cosa del pasado, que ya está curado y aclaró que su paso por la Clínica Santa Fe se había dado por algo diferente a ello.

Ante tantas emociones juntas, en Caracol le pusieron una canción de Joan Manuel Serrat, cantante catalán, conocido hincha del Barcelona de España y de Independiente Santa Fe en Colombia, que le arrancó un par de lágrimas al entrenador. La pieza se llama: 'Cantares'.

La canción surgió porque Russo, de acuerdo a lo que contó, se reunió con el cantante español en Buenos Aires previo a la cirugía. Éste le contó que había pasado por lo mismo en 2004 y que salió todo muy bien.

Russo agradeció al club por la discreción que tuvo y enfatizó que “el silencio genera tanto respeto que al que tiene algo le hace sentir muy bien. Porque uno no tiene ganas siempre de hablar de esto. Seguramente alguno sabría y se habría dado cuenta, pero me respetó y ni siquiera me preguntó”.

