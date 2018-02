Carlos Sánchez le manda una 'pulla' a Yerry Mina en su llegada al Espanyol

La llegada de Carlos Sánchez al Espanyol de Barcelona ha puesto picante al clásico de la ciudad catalana. El exjugador de la Fiorentina aprovechó su presentación en el equipo 'periquito', y no le faltó el espacio para botarle una 'pulla' a su compañero en la Selección Colombia y rival en el Barcelona, Yerry Mina.

En la presentación, Sánchez dio señas de unas impresiones positivas en su nuevo club. "Me he encontrado con un grupo muy homogéneo, que está unido y luchando por el mismo objetivo. El entrenador me ha demostrado confianza. Siempre he dado la vida por los colores de cada institución y lo puedo decir con mucho placer", dijo.

Como cabía esperar en una ciudad en la que una de sus principales historias fue la contratación de Yerry Mina en el equipo 'culé', Sánchez fue consultado por su compañero 'tricolor'."No he hablado con él, pero lo haré. Ojalá debuté yo antes", aseguró.

Mina ha sido convocado a dos partidos con Ernesto Valverde, pero no ha pisado todavía el campo como jugador del equipo 'culé'. Podría debutar en la Copa del Rey ante el Valencia, pero no lo haría en la Liga Santander. Con solo dos días de la llegada de Carlos Sánchez al Espanyol, su primer partido oficial podría darse justamente en el derbi catalán, el próximo domingo a las 10:15 (hora colombiana).

Sánchez también habló de la posibilida de debutar frente a Messi. "Estoy ansioso por tener la posibilidad de jugar. Estoy a disposición del cuerpo técnico, a ver si tendré la suerte de jugar. Estoy bien, vengo bien entrenado y espero tener la posibilidad. Es un partido que todos quieren jugar".

"La Roca" habló además del motivo que causó su salida de la Serie A. "Hubieron (sic) muchos cambios y el técnico no me considera un jugador apto para su estilo de juego. Lo importante es que estoy aquí, me valoran y quiero hacer lo que no me dieron la oportunidad".