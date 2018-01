Alfredo Morelos, ¿a acompañar a un mundialista 'tricolor' en China?

El entrenador del Rangers escocés, Graeme Murty, ha revelado este martes que un club de la liga china se ha interesado por el delantero colombiano Alfredo Morelos, aunque la entidad no tiene intención de desprenderse del jugador hasta no fichar un reemplazo de garantías.

De acuerdo a Sky Sports, el Guangzhou Evergrande de Fabio Cannavaro, donde juega su compatriota Jackson Martínez y el brasileño Ricardo Goulart, habría hecho una oferta de 8 millones de libras por Morelos, quien habría dado el visto bueno a su marcha.

"Hay algo de verdad en esos rumores, pero tenemos que tomar una decisión basada sólo en lo futbolístico y ver si podemos reemplazar a alguien de la calidad de Alfredo", explicó este martes Murty, técnico del equipo protestante de la ciudad de Glasgow.

"¿Queremos que Alfredo se vaya? En este momento es nuestro máximo goleador y lo está haciendo muy bien. Se ha adaptado a nuestro club y a nuestra cultura muy bien. Nos gustaría que pudiera alcanzar con nosotros todo lo que se propusiera: si quiere llegar a la selección absoluta, que lo haga aquí con nosotros; si quiere ser el máximo artillero en este país, que lo consiga con este equipo", dijo.

"No creo que este equipo de China vaya a ser el único que llame a su puerta. Tenemos que asegurarnos de que puede crecer como futbolista en este club", prosiguió Murty.

Alfredo Morelos, de 21 años, llegó el pasado verano al Rangers procedente del HJK Helsinki finés por sólo 1,5 millones de libras y es en la actualidad el máximo goleador de la Scottish Premiership, la primera división de Escocia, con 11 tantos.

"Se está negociando, pero el Guangzhou no ha llegado al precio que pedimos por él. No voy a dejar que se vaya un jugador sólo porque haya muchos ceros en la transacción. Tenemos que asegurarnos de tomar una decisión futbolística acertada: no voy a sacar a Alfredo de nuestro equipo sin tener un repuesto de garantías que nos mejore", subrayó el entrenador.

"Todos los futbolistas del mundo tienen un precio. Neymar lo demostró. Pero esto se trata de encontrar un reemplazo de calidad", apuntó.