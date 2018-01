¡Alerta al Cuadrado! Juan Guillermo será operado y se perdería el Mundial

¿Se repetirá la historia? Hace cuatro años por esta fecha el país entraba en una depresión que le costó salir: Radamel Falcao García se lesionó de gravedad y se perdió el Mundial de Brasil 2014. (Qué es la pubalgia)

Ahora, con Rusia en el horizonte, otra figura estelar de la sección vive una lesión que pone en jaque su presencia en el Mundial.

Juan Guillermo Cuadrado se someterá a una operación de pubalgia y se estará como mínimo tres meses por fuera de las canchas. Si los tiempos se respetan, el colombiano estaría regresando a comienzo de mayo, en la antepenúltima jornada del calcio italiano y en vísperas de la final de la Champions, en la que Juventus sigue en carrera.

El colombiano estiró hasta último momento la decisión de operarse, con el convencimiento de que con tratamiento podría estar activo y así no poner en riesgo su cupo en el campeonato FIFA. (Qué es la pubalgia)

Sin embargo, las pruebas realizadas no fueron favorables y Cuadrado no vio actividad en lo que va del 2018, perdiéndose los juegos ligueros ante Hellas Verona, Cagliari, Genoa y Chievo Verona, además del duelo de cuartos de final de Copa Italia frente al Torino.

El club esperó y estiró la decisión hasta último momento, pero ante los resultados insatisfactorios decidió que el colombiano se opere en Alemania en los próximos días. Incluso, Juventus empezó el casting para contratar a su reemplazante, antes de que termine la ventana invernal, al finalizar la semana.

Los nombres de Matteo Napolitano (Sassuolo), Giacomo Bonaventura (Milan), Yannick Ferreira Carrasco (Atlético Madrid), Gerard Deulofeu (Barcelona) y Wilfried Zaha (Crystal Palace), hicieron ruido en la jornada del lunes en Turín.

Por su parte, desde el cuerpo médico de la Selección Colombia se comunicaron con el jugador para transmitirle tranquilidad, en las horas previas a la operación que se adelantará en Múnich.

Pékerman y su entorno confían en una recuperación récord y lo esperarán hasta último minuto, pero el tiempo apremia y con la pubalgia nunca se sabe. (Qué es la pubalgia)

¿Pero, Qué es la pubalgia?

La pubalgia se trata de un desequilibrio muscular, que inflama los tendones de músculos de la región púbica, tras los cizallamientos de la articulación en el pubis. El dolor se torna insoportable, al punto que moverse mientras duermen también puede ser un padecimiento.

La explicación, hecha por un exmédico de la Selección Colombia como Héctor Fabio Cruz, avisa que esta se produce por la fatiga tras el cansancio excesivo. Paradojicamente, a veces se cura trabajando con mayor frecuencia, lo que hace que el dolor desaparezca de manera temporal.

“Uno viene con unos tendones de abductores que son necesarios para que el cuerpo pueda hacer actividades de tipo biomecánico. Si a uno le rompen los abductores puede que se quite el dolor, pero el trabajo que se puede realizar con estos músculos queda menguado”, aseguró Cruz a BLU Radio.

Cuando el dolor no cede, es inevitable una operación que puede hacer perder al deportista hasta 16 semanas de trabajo (4 meses). Si esto sucede, el futbolista de la Juventus no estará en condiciones para afrontar Rusia 2018. Su club prevé 12 semanas de recuperación, aunque no detalla cuánto pesará la ausencia de ritmo futbolístico.

La más traicioneras de las lesiones en los futbolistas hoy tiene en estado de depresión a Juan Guillermo Cuadrado. La padecieron Lionel Messi, Ricardo Kaka, Sergio Busquets, entre otros grandes jugadores del fútbol mundial.

En Colombia, varios jugadores de selección también padecieron la ‘lesión silenciosa’, con resultados dispares. Teófilo Gutiérrez la sufrió en su paso por el Sporting de Lisboa, pero el tratamiento médico permitió que de un día a otro desapareciera el dolor y continuara su carrera con normalidad.

Por su parte, Faustino Asprilla la arrastró en el ocaso de su carrera y no pudo recuperarse, por lo que su nivel cayó como en un tobogán. Al igual que al ‘Tino’, varias jugadores en el mundo vieron como una lesión que un día está y al otro no, fue terminando con sus carreras.