Russo confirma la llegada de un nuevo refuerzo extranjero de Millonarios

Miguel Ángel Russo regresó este lunes a los entrenamientos de Millonarios. Después de su operación y de un largo proceso de recuperación, el técnico 'embajador' regresó a ponerse al mando de sus nuevos jugadores, mencionó un refuerzo extranjero de Millonarios y adelantó detalles la preparación par la Superliga contra Atlético Nacional.

"Es un duelo parejo con un equipo que nos ha ganado en los últimos minutos, creo que en jugadas fortuitas, será un duelo parejo, respeto mucho al rival, tiene características especiales, respeto mucho a su entrenador que fue jugador mío en Morelia de México", dijo el estratega argentino sobre la final que empezará este miércoles en El Campín.

Además, tuvo un comentario sobre la posibilidad de que llegara un nuevo refuerzo, el cual sería un extremo extranjero. "El que viene será un extremo importante. El único problema que tengo es que colombiano no consigo y tengo que ir por uno extranjero… pero con cuatro extranjeros no quisiera tener la experiencia del año pasado porque nos limita", dijo.

Este extremo que sería el nuevo refuerzo extranjero de Millonarios podría ser el argentino Héctor Fértoli, a quien Russo vio el pasado lunes. El problema sería el acuerdo económico entre Millonarios y Newell's, puesto que el jugador se iría únicamente por un buen saldo económico.

Los comentarios de Russo también se sumaron al tema de otros refuerzos. "Necesitamos más refuerzos por los costados y tenemos que acomodar a los que vengan. Pero soy el primero que entiendo lo de los refuerzos, no podemos pelear con los de otras ligas, el mercado tiene precios muy altos y no podemos competir con eso. No es fácil", dijo.

Miguel Ángel Russo agradeció el "silencio respectivo" de Millonarios sobre las especulaciones de su estado de salud, y entre lágrimas también agradeció a los médicos que le brindaron la atención necesaria en Bogotá antes de la cirugía el pasado 2 de enero.