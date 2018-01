¿Se va Harold Mosquera de Millonarios?

La ausencia de Harold Mosquera de la titular de Millonarios en el partido de este jueves ante el Deportivo Cali causó seria preocupación a los hinchas 'azules'. El jugador saldría a la MLS,

Según las redes sociales de Millonarios, Mosquera iba a hacer parte del partido ante el Deportivo Cali, pero debió darse de baja por una gastroenteritis. Pero el rumor de un traspaso podría ser el causante de este retraso.

Este miércoles se filtró la posibilidad de que un equipo de la MLS hubiera ofrecido 4 millones de dólares por el jugador. El presidente 'embajador', Enrique Camacho, confirmó los acercamientos en diálogo con Fox Sports en la previa del partido. Así, la presencia de Cristian Huérfano, que estaba destinado a ser suplente, apuntaría a la idea de reemplazar ya a Mosquera con un jugador también de las inferiores 'albiazules'.

En rueda de prensa después del partido entre Millonarios y el Deportivo Cali, el técnico encargado del equipo 'embajador', Hugo Ernesto Gottardi, puso los puntos sobre las íes sobre la posible continuidad de Harold Mosquera.

"Nosotros tenemos una política con Miguel (Ángel Russo); jugador que se quiera ir, se va, no lo vamos a frenar. Porque tenerlo acá y que él no quiera estar, no nos sirve. Si el jugador se quiere ir, si lo venden, se va", afirmó el entrenador argentino.