¡Yerry Mina convocado! El colombiano hará su debut en el clásico

Le tocó el turno a Yerry Mina en el Barcelona. Aunque todavía no es oficial, el colombiano integrará la lista de convocados de cara al partido del equipo blaugrana frente al Espanyol, en el juego de vuelta de la Copa del Rey que ganan los ‘Periquitos’ 1-0 en el global.

La despedida oficial de Javier Mascherano, que el Barça anunció este martes, le abrió la puerta al de Guachené. Yerry será la primera opción de defensor en el banquillo, ante la marcha del jefecito y la lesión de Thomas Vermaelen, que estará dos semanas fuera de las canchas.

Incluso, no se descarta que vaya como titular luego del regreso de Samuel Umtiti, a quien Ernesto Valverde preferiría no arriesgar. El francés tuvo que entrar de urgencia en el juego del fin de semana ante Real Betis, algo que no estaba entre los planes.

El Barcelona despedirá mañana institucionalmente a Javier Mascherano, que próximamente abandonará el club azulgrana para jugar en el Hebei Fortune chino, según ha informado la entidad catalana mediante un comunicado.

Mascherano también tendrá la oportunidad de despedirse de los aficionados en los prolegómenos del partido copero que el próximo jueves jugarán los azulgranas frente al RCD Espanyol.

El club homenajeará al central argentino en un acto que tendrá lugar mañana, miércoles, en el Auditori 1899 del Camp Nou en el que participará el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, y toda la plantilla del primer equipo.

Mascherano llegó al Barcelona en el verano de 2010 procedente del Liverpool a cambio de unos 24 millones de euros. Pese a que firmó como medio centro, al poco tiempo se convirtió en un fijo en la defensa como acompañante de Gerard Piqué en el eje central.

En total ha disputado 334 partidos y casi 26.800 minutos. El argentino ha conseguido en estos siete años y medio 14 títulos: 2 Ligas de Campeones, 4 Ligas, 4 Copas del Rey, 2 Supercopas de España y 2 Mundiales de Clubes.

El argentino, con la llegada de Ernesto Valverde, había perdido peso específico y se había convertido prácticamente en el cuarto central, por lo que necesita minutos para foguearse con vistas al Mundial de Rusia del próximo verano.