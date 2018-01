Omar Pérez llegó a Patriotas: "Les aseguro que todavía puedo"

Este lunes, por primera vez desde 2009 se vio a Omar Pérez vistiendo una camiseta diferente a la de Independiente Santa Fe. El volante argentino, que arregló con Patriotas para los próximos seis meses, fue presentado en Tunja y no se guardó sus palabras por el rechazo que sufrió del cuerpo técnico 'cardenal'.

Omar Pérez fue presentado en la sede de Indeportes Boyacá, junto al Estadio de la Independencia, y de inmediato se le ofreció el número 10 y la banda de capitán. En su presentación recordó la suplencia de la que venía a las órdenes de Gregorio Pérez.

"La historia de Santa Fe ha sido muy bonita, siempre voy a estar muy agradecido a la gente por el cariño, por lo que me han brindado, pero hay que darle vuelta a la página", dijo el argentino. "Vengo a darle todo a este nuevo club, siempre he dicho que me gusta ganar, vengo a dar todo por eso. Les aseguro que todavía puedo conseguir triunfos (…) como lo he estado haciendo en Santa Fe en los pocos minutos que tuve".

El 10 que llevó al equipo 'albirrojo' a una Copa Sudamericana y tres Ligas Águila, entre otros títulos, explicó qué lo motivó a viajar a territorio boyacense. "El cambio de la vida de mi familia iba a ser fundamental en esto. César Guzmán (presidente de Patriotas) hizo todo para que mi familia estuviera contenta. Esta confianza ha sido fundamental para aceptar la oferta", aseguró.+

Finalmente, Pérez le salió el paso a los rumores de que se había descuidado en los entrenamientos. "En cuanto a lo físico estuvo entrenando con la ayuda de un profe amigo. Ha sido difícil la motivación de ir casi todos días a entrenar solo, pero no me he descuidado en ese sentido", afirmó.

Pérez se pondrá al servicio del técnico Diego Corredor para iniciar el próximo 4 de febrero la Liga Águila, en la que Patriotas buscará regresar a la Copa Sudamericana. En 2017, llegó a tercera fase, eliminó al Everton de Chile y dio batalla ante el encopetado Corinthians de Brasil.