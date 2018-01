'Bolillo': "En Colombia teníamos un nivel por debajo de nuestros rivales"

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez logró un récord importante: clasificó a tres equipos diferentes al Mundial. El último de estos es la selección de Panamá, que debutará en Rusia 2018, pero también es recordado por su papel como asistente técnico y entrenador de la Selección Colomiba en los tres mundiales consecutivos a los que clasificó en la década de 1990.

En una entrevista ante el diario As, el entrenador antioqueño explicó las diferencias entre dirigir a Colombia en los años 1990 y 1998. "Nosotros cuando trabajamos con la selección de Colombia tuvimos un buen Mundial en Italia, pues pasamos a octavos de final. En cambio, en Estados Unidos y Francia tuvimos problemas (…)Eramos un equipo muy talentoso, pero no nos terminaron de salir las cosas", recordó 'Bolillo'.

El entrenador explicó lo ocurrido en 1994, cuando Colombia llegó como una selección favorita para ganar el Mundial pero se fue en primera ronda. "Nos dieron el cartel de favoritos y, creo yo, que no estabamos preparados para eso. No teníamos la historia que requiere esa etiqueta (…) En Estados Unidos no fuimos el equipo que mostramos en Eliminatorias, en los amistosos… Tuvimos muchos inconvenientes de diferente índole", recordó.

También analizó el final de su ciclo en el Mundial de Francia 1998. "A mi me pareció normal lo que sucedió allí, porque teníamos un nivel por debajo del que tenían nuestros rivales. En Colombia fuimos muy criticados, pero nosotros abrimos el camino para lo que se vive ahora en el fútbol del país".

La situación del país por la guerra del narcotráfico en las décadas de 1980 y 1990 fue recordada con tristeza. "Fue una época muy dura para el país, para la gente. Por suerte siempre fui respetado y estuve aislado de todos estos temas. Con 'Pacho' me tocó ser campeón de Copa Libertadores, de Copa Interamericana, ganar con la selección colombiana… (…) Una etapa muy muy brillante con grandes jugadores como Carlos Valderrama, el 'Tino' Asprilla, René Higuita… Fue una época dorada. Gracias a Dios nunca nos involucramos ni fuimos involucrados en esos momentos complicados que vivió el país."

Finalmente, 'Bolillo' recordó a Andrés Escobar, asesinado en 1994. "Él era un líder. Un ejemplo de como uno debe ser como persona. Ha pasado mucho tiempo sobre aquello… A uno a veces le cuesta hablar de otras personas, pero sobre él siempre encuentro cosas buenas para decir. He llorado pocas veces en mi vida, pero una de ellas fue por su muerte."