Boca Juniors toma acciones en contra de los colombianos implicados en el escándalo

Minuto a minuto se complica la situación de Edwin Cardona, Wilmar Barrios, y ahora también está involucrado Frank Fabra.

Mientras la justicia investiga los hechos ocurridos en un apartamento de Puerto Madero, una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires, el club también mueve ficha en contra de los colombianos.

El club, desde su presidente Daniel Angelici y con la aprobación deportiva del entrenador Guillermo Barros Schelotto, decidió que los tres jugadores no viajen con el plantel xeneize rumbo a Mar Del Plata, donde Boca disputará un juego amistoso vs. Aldosivi.

Aunque sea un juego de exhibición, la decisión no es menor. En la noche de Mar Del Plata, el DT Barros Schelotto pondrá a los que se perfilan para ser titulares en el semestre, con el flamante refuerzo de Carlos Tévez.

Aunque no serán apartados definitivamente del equipo hasta que no avance la causa, los colombianos están en el ojo del huracán. El presidente de la institución avisó que si se confirman los hechos no le temblará el pulso para aplicar las sanciones correspondientes, o incluso rescindirles el contrato.

