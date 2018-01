“¿Cuánto pide usted, cuánto quiere?”, el audio que incriminaría a Barrios y Cardona

El escándalo crece. Edwin Cardona y Wilmar Barrios no saben cómo salir del lío que se les imputa. Aunque salieron por varios medios a defenderse de las acusaciones, del lado de las demandantes sigue saliendo información.

En horas de la tarde de Buenos Aires circuló un audio en el que se escucha a un colombiano (pudiera ser Edwin Cardona por el timbre de voz u otro colombiano presente en el hecho), hablando con una de las afectadas en las que se intenta negociar el silencio de estas. Estos, algunos apartes de la conversación.

Colombiano > ¿Cuánto pide usted, cuánto quiere?

Chica > Ustedes están diciendo por TV que somos unas prostitutas y que somos las barrenderas del peluquero

Colombiano > Por qué no nos reunimos o usted no quiere verse con nosotros. Vaya con sus amigas y hablamos, ¿o no quieren verse con nosotros?

Chica > No tengo idea de nada

Colombiano > Ustedes por qué dijeron todo eso. Vamos a mantener esto en silencio

Por su parte, el abogado de una de las supuestas víctimas, Juan Martín Cerolini, aseguró en TyC Sports que quien sacó el cuchillo y amenazó a una de las chicas fue Wilmar Barrios, en el interior de un ascensor.

Además, dijo que las chicas tienen heridas leves en su cuerpo y que fueron privadas de la libertad por horas, argumentos que aducen ante la ley.

Ahora es la justicia argentina quien intenta determinar la veracidad de este audio y de los hechos que ocurrieron entre la noche del sábado y la mañana del domingo.