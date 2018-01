Dos colombianos de Boca serían denunciados por amenazar a mujeres con cuchillos

De ser cierto… Escándalo de jugadores colombianos de Boca Juniors con mujeres

El escándalo crece en Argentina luego de que en las redes sociales y en algunos medios se hiciera eco. Las noticias todavía no revelan toda la verdad, pero todo hace indicar que dos jugadores colombianos de Boca Juniors habrían protagonizado un acto de indisciplina en el club y lo que es peor, de violencia de género.

Los futbolistas, quienes serían Edwin Cardona y Wilmar Barrios pero que no se confirman los nombres, habrían realizado una reunión junto a unas señoritas en las que hubo mucho alcohol. El festejo se habría efectuado en medio de la pretemporada que Boca Juniors adelanta en el complejo deportivo de Cardales.

En la fiesta, realizada en un hotel de Puerto Madero según fuentes, los jugadores habrían amedrentado a las mujeres con cuchillos luego de bailar con ellas, aunque se desconocen los por qué. Según cuentan periodistas gauchos, los colombianos amenazaron a las bailarinas, sin saber a ciencia cierta los motivos.

Las mujeres pondrían la denuncia ante la justicia, afirmando que cuentan con material probatorio: fotos y videos.

Por su parte, la prensa argentina afirma que la actitud de los colombianos es una “macana”, es decir, una estupidez que le podría costar el puesto en el club y quizá en la Selección Colombia.

Ni Boca Juniors, ni la justicia ordinaria, se han pronunciado sobre el escándalo.

Me escriben muchos colegas x más data de los 2 jugadores del mismo país, q no son argentinos y juegan en un equipo grande, q protagonizaron una fiestita con alcohol, chicas y cuchillos! Sumo un dato: juegan la Libertadores (o sea no son de San Lorenzo) #FutbolistasFiesteros

— Damian Rojo (@Rojodamian) January 16, 2018