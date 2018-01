Cardona se defiende de acusaciones que lo implican en violencia de género

Edwin rompió el silencio. Cardona salió al cruce de las versiones que crecieron como espuma en las que se afirma que protagonizó una fiesta con bailarinas, a las que habría amenazado con cuchillo junto a un compatriota de Boca Juniors.

La información de los cronistas gauchos afirma que las señoritas tienen fotos y videos que demuestran la culpabilidad de Cardona y Wilmar Barrios en el suceso, pero el futbolista de Monterrey desmintió todo lo que se comenta en radio AM 990.

“En mi vida vi a esas señoritas. No las conocía. El peluquero sí las conocía. Nosotros con Wilmar no tuvimos nada que ver. Tengo la mente sumamente tranquila. Es una falta de respeto que manchen nuestro nombre de esa manera”.

Cardona además indicó que el rumor puede afectar su vida familiar y afirma que va a poner la cara para aclarar todo.

“Yo tengo una esposa y tres hijas. ¿Con qué cara me dirijo a mi nena de siete años?”.

Luego, el futbolista colombiano habló en TyC Sports y ratificó que no tiene nada que ver con el supuesto escándalo de violencia de género.

“Lo que dicen es mentira. Se me hace una falta de respeto que divulguen algo que no es cierto. Me da mucha rabia. Estamos esperando las fotos y los videos, si aparecen me retracto yo. En ningún momento van a salir”.

En Argentina hablan que junto a los futbolistas habría estado presente un peluquero colombiano, quien sería quien llevó a las mujeres al apartamento de Wilmar Barrios. Se desconoce si él es el implicado.

"Sí vi a las chicas ese día porque las llevó esa persona, pero no la conozco y nunca en la vida las había visto. El que tiene que solucionarnos es él. Si nosotros las hubiéramos llevado sería diferente".

“Tengo una niña de 14 años que me dice “¿papá, qué es esto? Tengo a mi madre y mi familia y es lo que me duele. Puedo perder a mi esposa por esto”.

MAS NOTICIAS DE DEPORTE, AQUÍ.

Esta es la versión que circula en Argentina sobre el escándalo >>>