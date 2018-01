Las novedades del mercado de pases colombiano para este 2018

A tres semanas del inicio de la Liga Águila, cada vez más equipos consolidan su formación para afrontar el torneo y, en varios casos, las copas internacionales. Poco a poco se forman las principales nóminas del fútbol colombiano, con algunos refuerzos de talla internacional en un mercado de pases muy interesante.

Es el caso de Atlético Nacional, que adelantó los exámenes médicos del defensor Diego Braghieri y adelanta el proceso de contratación de otros dos jugadores. El central de 31 años fue elegido por el diario El País de Uruguay como el mejor de América en 2017, luego de ser uno de los jugadores más importantes para que llegara Lanús a la final de la Copa Libertadores.

Recomendado por Jorge Almirón, Braghieri llegó a Medellín para realizar su vinculación. También se espera la llegada de Harold Preciado, procedente del Brujas, y de Fernando Monetti. El portero de Lanús también fue dirigido por Almirón, y es el principal nombre para reemplazar a Franco Armani, que se fue a River.

Justamente, 'la banda' buscaría la salida de Kevin Balanta del Deportivo Cali. El mediocampista se sumaría a Rafael Santos Borré en el Monumental de Núñez. También saldría Andrés Felipe Roa, que podría llegar a Nacional o a Millonarios.

En Millonarios preocupa el silencio por la llegada de Santiago Montoya Muñoz. Aunque se supone que solo faltaba la firma de un documento para acordar el traspaso entre Tolima y 'el embajador', este anuncio no se ha realizado. Se espera que este martes, cuando sean presentados César Carrillo, Roberto Ovelar y Wuilker Fariñez, también se haga oficial la contratación del exjugador de All Boys y Vitória de Brasil.

Cabe destacar el caso de Omar Pérez y Santa Fe. Luego de que las directivas del equipo 'cardenal' anunciaran que no renovarían su contrato, finalmente rompió su silencio y dijo que no quería salir de este equipo, pero el regreso de Armando Vargas fue la decisión final. "Quizá era mi último año, o quizá dos más o quizá seis meses, pero siempre lo he dicho Santa Fe fue mi casa, me quería retirar acá", aseguró.

Aunque Pérez reveló que tenía ofertas de Catar, este mercado de pases pone su futuro en Tunja. El programa El Alargue de Caracol Radio aseguró que el volante que ganó tres Ligas y la Copa Sudamericana vestido de 'albirrojo' será nuevo jugador de Patriotas Boyacá. A Santa Fe también llegaron Brayan Fernández y Rubén Bentancourt.

En Junior, hay que sumar un jugador al defensor peruano Alberto Rodríguez y el delantero Luis Carlos Ruiz: Jonathan Alvez, que llegaría del fútbol ecuatoriano pedido por el técnico Alexis Mendoza. El que sí se confirma que sale es Léiner Escalante: a pesar de ser importante en la pasada Copa Sudamericana, prefirió irse a Jaguares para asegurarse la titularidad. No hay nuevas noticias sobre la llegada de Vladimir Hernández.

En el América, 'Polilla' da Silva consolida un equipo con un solo refuerzo de talla nacional: Pablo Armero, que llegó con la intención de buscar la clasificación a la Selección Colombia como titular, además de Kevin Ramírez de Nacional de Uruguay. Los demás refuerzos provienen de equipos de mitad de tabla: Danilo Arboleda de Patriotas, Harrinson Canchimbo y Cristian Dájome del Pasto, y Carmelo Valencia de Equidad.

La cifra

17

Jugadores contrató el Deportivo Pasto para tratar de salvarse del descenso.