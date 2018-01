Dúvier Riascos regresa a Vasco da Gama con un título en el bolsillo

Aunque nunca fue tan querido por los hinchas de Millonarios, Dúvier Riascos entró a la historia del equipo 'embajador' con su título número 15. El goleador tuvo una participación importante en la Liga Águila del último año, pero regresará con este triunfo a uno de los equipos en donde mejor resultado tuvo: Vasco da Gama.

El jugador logró firmar con el equipo carioca luego de que el Cruzeiro terminara su vínculo contractual con Riascos. Llegará a Vasco da Gama por tres años, y con este contrato se desmiente la posibilidad de que llegara a otros equipos como América de Cali, que habían consultado por el préstamo del delantero vallecaucano.

Dúvier Riascos disputó 41 partidos con Millonarios desde marzo de 2017, donde se consolidó como uno de los jugadores más importantes en la formación de Miguel Ángel Russo. El delantero anotó 11 goles, tres asistencias y fue un titular indiscutido (excepto por una parte de la hinchada) en la campaña que condujo a la estrella 'embajadora'.

Artilheiro da equipe e campeão carioca em 2016, o atacante Duvier Riascos volta a vestir a camisa do Vasco da Gama, com vínculo de três anos firmado com o clube.

